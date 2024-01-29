Автобус с детьми попал в смертельное ДТП на Урале

29 января 2024 года около 9.30 утра на автомобильной дороге рядом с поселком Верх-Нейвинским произошло ДТП. Автобус, который ехал из Челябинска в Новоуральск с детской хоккейной командой из 18 детей и одного тренера, столкнулся с легковым автомобилем Citroën на расстоянии 4 км от трассы Екатеринбург — Серов.



В результате аварии погибли трое пассажиров легкового автомобиля. Еще шестеро, включая двоих детей и одного взрослого, получили травмы и были доставлены в больницу.



По предварительной версии, авария произошла из-за прокола колеса у автобуса и его заноса на полосу встречного движения. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.



Прокуратура также организовала проверку исполнения законов о безопасности на дорогах и транспортной безопасности при перевозке детей. Ведомство оценит законность действий полиции и выяснит, проходил ли водитель автобуса медицинский осмотр, а сам автобус — техосмотр перед выходом на маршрут.

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