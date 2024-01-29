В Набережных Челнах озвучили список капитально ремонтируемых объектов в 2024 году
В Набережных Челнах определились с объектами, которые подлежат капитальному ремонту в 2024 году. Список опубликовали в администрации города.
По федеральной программе в городе благоустроят парк «Прибрежный» (3-й этап) и набережную им. Ф. Табеева (2-й этап).
По республиканским программам капитально отремонтируют следующие объекты:
- лицей интерната №84 им. Гали Акыша;
- пищеблоки в семи школах (№5, 9, 10, 28, 56, гимназия 29, лицей №78 им. А.С. Пушкина);
- Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева;
- спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский»;
- футбольное поле стадиона «КАМАЗ»;
- Центр детского творчества №16 «Огниво»;
- Набережночелнинскую инфекционную больницу;
- Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей;
- поликлинику Госпиталя для ветеранов войн;
- городскую поликлинику №4;
- женскую консультацию поликлиники №4;
- бактериологическую лабораторию Камского детского медицинского центра;
- военный комиссариат Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района Татарстана;
- административное здание Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Татарстану;
- Центр экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи «Молодежный телефон доверия»;
- центр реабилитации инвалидов «Изгелек», социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» и социального приюта для детей и подростков «Асылташ».
Всего в городе введут не менее 320 тыс. кв. м жилья.
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