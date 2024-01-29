Новости общества

10:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах озвучили список капитально ремонтируемых объектов в 2024 году

09:14, 29.01.2024

В Набережных Челнах определились с объектами, которые подлежат капитальному ремонту в 2024 году. Список опубликовали в администрации города.

По федеральной программе в городе благоустроят парк «Прибрежный» (3-й этап) и набережную им. Ф. Табеева (2-й этап).

По республиканским программам капитально отремонтируют следующие объекты:

  • лицей интерната №84 им. Гали Акыша;
  • пищеблоки в семи школах (№5, 9, 10, 28, 56, гимназия 29, лицей №78 им. А.С. Пушкина);
  • Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева;
  • спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский»;
  • футбольное поле стадиона «КАМАЗ»;
  • Центр детского творчества №16 «Огниво»;
  • Набережночелнинскую инфекционную больницу;
  • Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей;
  • поликлинику Госпиталя для ветеранов войн;
  • городскую поликлинику №4;
  • женскую консультацию поликлиники №4;
  • бактериологическую лабораторию Камского детского медицинского центра;
  • военный комиссариат Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района Татарстана;
  • административное здание Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Татарстану;
  • Центр экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи «Молодежный телефон доверия»;
  • центр реабилитации инвалидов «Изгелек», социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» и социального приюта для детей и подростков «Асылташ».

Всего в городе введут не менее 320 тыс. кв. м жилья.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также