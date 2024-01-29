В Набережных Челнах озвучили список капитально ремонтируемых объектов в 2024 году

В Набережных Челнах определились с объектами, которые подлежат капитальному ремонту в 2024 году. Список опубликовали в администрации города.

По федеральной программе в городе благоустроят парк «Прибрежный» (3-й этап) и набережную им. Ф. Табеева (2-й этап).

По республиканским программам капитально отремонтируют следующие объекты:

лицей интерната №84 им. Гали Акыша;

пищеблоки в семи школах (№5, 9, 10, 28, 56, гимназия 29, лицей №78 им. А.С. Пушкина);

Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева;

спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский»;

футбольное поле стадиона «КАМАЗ»;

Центр детского творчества №16 «Огниво»;

Набережночелнинскую инфекционную больницу;

Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей;

поликлинику Госпиталя для ветеранов войн;

городскую поликлинику №4;

женскую консультацию поликлиники №4;

бактериологическую лабораторию Камского детского медицинского центра;

военный комиссариат Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района Татарстана;

административное здание Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Татарстану;

Центр экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи «Молодежный телефон доверия»;

центр реабилитации инвалидов «Изгелек», социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» и социального приюта для детей и подростков «Асылташ».



Всего в городе введут не менее 320 тыс. кв. м жилья.

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