Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Доллар на Московской бирже впервые с 16 января поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.00 в понедельник, 29 января, американская валюта торговалась в пределах 89 рублей 95 копеек. За полчаса доллар подорожал на 20 копеек. По состоянию на 7.35, он торгуется в районе 90 рублей 17 копеек.

Евро стоит в районе 97 рублей 72 копейки, юань — 12 рублей 51 копейки.

Гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США «движутся к обрыву» из-за роста государственного долга. Он отметил, что этот обрыв станет явным примерно через 10 лет, и в настоящее время США движутся в его направлении со скоростью 60 миль в час.

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