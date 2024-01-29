Джеймс Даймон: «США «движутся к обрыву» из-за роста государственного долга»

Гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США «движутся к обрыву» из-за роста государственного долга. Он отметил, что этот обрыв станет явным примерно через десять лет, и в настоящее время США движутся в его направлении со скоростью 60 миль в час. Об этом сообщают Fox News.

Министр финансов США Джаннет Йеллен также вызвала тревогу из-за суммы внешнего долга страны, назвав ее «пугающей». Согласно экспертам, обслуживание такого огромного государственного долга может потребовать трети бюджетных поступлений.

На конец января 2022 года долг США составлял чуть более 30 триллионов долларов и продолжал расти. К 3 января 2024 года он уже превысил отметку в 34 триллиона долларов. В сравнении с этим, внешний долг России составлял около 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.

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