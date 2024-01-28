Замминистра обороны России встретился с главнокомандующим ЛНА в Ливии

В Ливии прошла встреча замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщается на странице ЛНА в Facebook (принадлежит Meta*).



— Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии, военным штабом Халифа Хафтар принимает заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию в генеральном штабе в Бенгази, — сказано в публикации.

Министерство обороны России еще не комментировало информацию о визите Юнус-Бека Евкурова в Ливию.



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Галия Гарифуллина