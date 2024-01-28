В ФНС предупредили, что мошенники рассылают письма от имени налоговой службы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила, что злоумышленники рассылают письма от от ее имени. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале ведомства.

— Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы, — сказано в публикации.

В налоговой службе добавили, что не занимаются такими рассылками и не звонят с предложением оплатить налоги онлайн.

— Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в телеэлектронной рассылки, — подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина