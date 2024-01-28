В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

— По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, 27 января этого года в Ростове-на-Дону частично обрушилась стена в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Нариманова, 72/3. 28 января обвалилась несущая стена одного из подъездов с первого по пятый этаж.

Напомним, всего в доме было 95 жильцов, из них 26 отправились в пункт временного размещения.

Дом был построен в 1960-е годы, а в 2020 году его признали аварийным. В этом году у дома изъяли землю для муниципальных нужд. Всех жильцов обещают расселить в жилье из маневренного фонда.

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Галия Гарифуллина