«КОС-Синтез» взял реванш у московского Востока

Сегодня «КОС-Синтез» победил московский «Восток» на 13-м туре чемпионата России по водному поло. Казанцы забили 13 мячей в ворота соперника.



Вчерашняя игра была завершена счетом 11:9, игра была близкая, но казанский клуб сегодня обыграл соперников 13:6. Игра с самого начала предсказывала удачу, и ей казанцы успешно воспользовались.

За «КОС-Синтез» забили мячи: Деревянкин 3 мяча, Лазарев 3 мяча, Одинцов 2 мяча, Шепелев 1 мяч, Закиров 1 мяч, Лисунов 1 мяч, Ярлыченко 1 мяч и Васильев 1 мяч.

Матчи 14-го тура чемпионата России по водному поло пройдут в Казани 2 и 3 февраля.

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