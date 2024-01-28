В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти комплектовщицы на производстве

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нарушение требований охраны труда. Так, 25 января 2024 года на территории одной из производственных баз города Лениногорска погибла 54-летнияя комплектовщица. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, во время погрузочных работ женщина оказалась в опасной близости от поднимаемых при помощи крана металлических труб. В какой-то момент три из них сорвались и упали на женщину.

В результате она получила травм несовместимые с жизнью и скончалась на месте. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечении безопасности при производстве работ.

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