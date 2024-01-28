Совет директоров «Татнефти» утвердил бюджет на февраль 2024 года

Совет директоров «Татнефти» на заседании 26 января утвердил бюджет на февраль 2024 года, выяснило «Реальное время».

В повестку заседания были включены и другие вопросы. Так, например, были подведены итоги исполнения бюджета за 2023 год.

Кроме того, совет директоров рассмотрел итоги деятельности управления внутреннего аудита за ушедший год, а также план внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2024 год.

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