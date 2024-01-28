В Техасе объявили о формировании колонны дальнобойщиков в знак протеста против миграционной политики Байдена

В Техасе дальнобойщики готовятся к формированию многотысячной колонны в знак протеста против миграционной политики Байдена. Автопробег под названием «Верните нашу границу» стартует 29 января и продлится до 3 февраля с остановками в Игл-Пасс, Юме и Сан-Исидро. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Кейт Селф.

Акция протеста вызвана растущим недовольством по поводу миграционной политики Байдена, считающейся слишком мягкой. Активисты утверждают, что приток мигрантов на границе с Мексикой создал гуманитарный кризис и перегрузил систему здравоохранения и образования.

Протестующие требуют, чтобы администрация Байдена предприняла решительные меры для обеспечения безопасности границы, включая строительство стены и ужесточение мер контроля над миграцией. Они также призывают к реформированию иммиграционной системы, чтобы сделать ее более справедливой и упорядоченной.



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