В Казани ДПС задержали пьяного водителя из Зеленодольского района

Сегодня утром экипажем полка дорожно-патрульной службы ГИБДД в Казани был остановлен автомобиль «Geely MK», под управлением 25-летнего водителя из Зеленодольского района, который находился с признаками алкогольного опьянения. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения на прибор «АЛКОТЕКТОР». В результате тест показал 0,206 мг/л.

В отношении водителя составлен административное дело по ч.1 статьи 12.8 РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением прав до двух лет.

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