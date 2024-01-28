Альметьевск потратит на бордюры 8,4 млн рублей

Власти Альметьевска выделят 8,4 млн рублей на поставку бордюров. Изначально МУП «Городское управление автомобильных дорог» был готов выделить на эти цели 10,1 млн рублей, но исполнитель согласился сделать работу за меньшую сумму.

Подрядчику нужно доставить 10 тысяч бордюрных камней и столько же поребриков.

Согласно контракту, доставить их нужно до конца года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».