«КОС-Синтез-УОР» успешно завершил 13 тур в Казани

«КОС-Синтез-УОР» завершил победой вторую игру 13 тура Чемпионата России по водному поло с национальной сборной Белоруссии. Счет матча составил 13:8 (3:0, 3:3, 3:4, 4:1) .



Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (6), Белянский (3), Полозенко (2), Ганиев (1) и Зигангиров (1).

Команды долго не могли открыть счет в матче. Хозяева отличились первыми: Богдан Комаров дважды реализовал пенальти, а Азат Ганиев со столба оформил гол, установив в первом периоде счет 3:0 в пользу «Синтеза».

Ватерполисты из Белоруссии во втором тайме сравняли счет — 3:3. У казанцев важный пенальти отбил Кирилл Бадьяров, а Сергей Белянский, Богдан Комаров и Назим Зигангиров за оставшееся до сирены время сумели вернуть ситуацию в нужное команде русло. Итог первой половины матча — 6:3.

После большого перерыва напряженный характер игры не поменялся. Белоруссия завершила четверть в свою пользу, отыграв один мяч — 9:7 за период до финиша.

В концовке гости сумели подойти к казанцам на минимальное расстояние, но подопечные Николая Шепелева вновь выстояли. Сергей Белянский забил с лишнего, Ян Полозенко — с игры. Богдан Комаров реализовал пенальти. Он стал самым результативным игроком матча, забив шесть голов. Финальная сирена запечатлела на табло счет 13:8 в пользу хозяев.

Накануне «КОС-Синтез-УОР» обыграл национальную сборную Белоруссии в первом матче 13-го тура чемпионата России по водному поло.

Следующие матчи «КОС-Синтез-УОР» проведет на выезде. 31 января и 1 февраля соперником заводчан станет МК СШОР Восток-2.

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Марагрита Головатенко