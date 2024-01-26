«КОС-Синтез-УОР» обыграл национальную сборную Белоруссии в 13 туре Чемпионата России по водному поло

«КОС-Синтез-УОР» обыграл национальную сборную Белоруссии в первом матче 13-го тура Чемпионата России по водному поло.

Казанские ватерполисты показали уверенную игру в матче с национальной сборной Белоруссии. Подопечные Николая Шепелева начали встречу в быстром темпе и забили четыре мяча в первой четверти. Во втором игровом отрезке они провели еще две результативные атаки и на перерыв ушли со счетом 6:2.

В третьей четверти КОС-Синтез-УОР увеличил свое преимущество до семи мячей. В заключительном игровом отрезке сборная Белоруссии сократила отставание, но казанцы уверенно завершили матч со счетом 14.9. Самым результативным игроком стал Богдан Комаров из «КОС-Синтез-УОР», на его счету четыре гола.

Завтра команды проведут повторный матч 13-го тура. Начало игры запланировано на 12.00.



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Маргарита Головатенко