«Роснефть» в 2023 году добыла рекордные 106 млрд куб. м газа

«Роснефть» в 2023 году поставила максимальный исторический рекорд, добыв 106 млрд куб. м. газа, сообщил первый вице-президент «Роснефти» Сергей Менжинский.



— Мы пытаемся внедрить технологии, которые позволят нам выделить из добываемой пластовой жидкости такие металлы, как литий и редкоземельные металлы, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Менжинского, доля рынка «Роснефти» в минувшем году составила 14%. Налоговые выплаты «Роснефти» в 2023 году превысили 4 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко