В Альметьевске спасли мужчину на пожаре в квартире

В Альметьевске на пожаре в квартире по адресу Белоглазова, 46 спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Горела дверная коробка в ванной комнате. Площадь пожара составила 1 м. Пожарные проникли в квартиру и обнаружили в комнате мужчину 1972 года рождения, спящего на кровати. На него надели маску спасаемого и спасли из зоны задымления.

Мужчина объяснил, что выпил и закурил в ванной. Что было потом — он не помнит - пришел в себя только тогда, когда его разбудили пожарные.

Курение и неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии — одна из наиболее распространенных причин гибели людей на пожарах, пояснили в пресс-службе МЧС.

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Маргарита Головатенко