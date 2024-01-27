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В Альметьевске спасли мужчину на пожаре в квартире

13:54, 27.01.2024

В Альметьевске на пожаре в квартире по адресу Белоглазова, 46 спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Горела дверная коробка в ванной комнате. Площадь пожара составила 1 м. Пожарные проникли в квартиру и обнаружили в комнате мужчину 1972 года рождения, спящего на кровати. На него надели маску спасаемого и спасли из зоны задымления.

Мужчина объяснил, что выпил и закурил в ванной. Что было потом — он не помнит - пришел в себя только тогда, когда его разбудили пожарные.

Курение и неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии — одна из наиболее распространенных причин гибели людей на пожарах, пояснили в пресс-службе МЧС.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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