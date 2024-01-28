Сегодня в Казани ожидается до -8 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 28 января, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -6 до -8 градусов. Ветер юго-западный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.



В Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом не юго-западный 5—10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром -10..-15˚ градусов, при прояснениях и в восточных районах — до -16..-21 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит -5..-10 градусов.

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Марагрита Головатенко