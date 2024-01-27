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В Казани вечером в пятницу около ТЦ «Южный» сгорели две фуры

11:20, 27.01.2024 1

Вечером в субботу, 26 января на открытой парковке ТЦ «Южный» сгорели две фуры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные подразделения МЧС России потушили два грузовых тягача Iveco на площади 3 и 5 кв. м.

Водитель загоревшегося тягача, пытаясь самостоятельно потушить пожар, обжег лицо и руки. Его доставили в РКБ.

Предварительная причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства, заключили в МЧС.

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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