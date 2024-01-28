Эксперты разъяснили, что изменилось в правилах выдачи кредитов в 2024 году

Опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заемщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.



Как пояснила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова, вместе с данными о процентных ставках тем же шрифтом необходимо указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК).

Увеличен срок, в течение которого заемщик может отказаться от договоров личного и добровольного страхования для одобрения кредита,— с 14 до 30 календарных дней.

От навязанных дополнительных услуг можно будет не только отказаться, но и получить соответствующий документ, гарантирующий, что условия договора потребительского кредита (займа) никак от этой отмены не изменятся, отметила директор юридического департамента «Сравни» Юлия Суворова.

Директор по продуктам «Хоум Банка» Илья Болтнев отметил, что такие меры должны повысить доверие людей к банковскому рынку, поскольку клиенты будут понимать реальный диапазон стоимости кредита.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко