Татарстан потратит на жилье для многодетных 252 млн рублей в 2024 году

Согласно плану на 2024 год, в Татарстане выделят 28 квартир многодетным семьям, об этом стало известно на совещании в доме правительства республики.



Всего на квартиры для многодетных семей из бюджета республики выделят 252,8 млн рублей.

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Маргарита Головатенко