В Казани хотят повысить стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

В Казани могут поднять норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2024 года для расчета платежеспособности молодых семей. Он может составить 133 129 рублей.

По сравнению с предыдущем кварталом сумма вырастет на 2 147 рублей. На IV квартал 2023 года размер составлял 130 982 рубля.

Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 2 февраля.

В январе — марте 2023 года показатель составлял 128 213 рублей. На второй квартал норматив стоимости «квадрата» жилья для расчета платежеспособности казанских молодых семей устанавливался в размере 121 637 рублей.

В третьем квартале 2023 года норматив стоимости «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей столицы Татарстана составлял 131 875 рублей. Это на 8,4%, или на 10,2 тысячи рублей больше, чем в предыдущем трехмесячном периоде. Затем сумма снизилась до 130 982 рубля.

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