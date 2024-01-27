В Татарстане к выборам заявлены более 2,9 млн избирателей

Более 2,9 млн татарстанцев могут быть избирателями на выборах, согласно официальным данным. Из них 1,268 млн работающих граждан. Большая часть — 247 тыс человек — работают на обрабатывающих производствах. Порядка 151 тыс человек — в сфере образования, 142 тыс человек — в торговле и сервисах, 114 тыс в логистическом и складском бизнесах, 100 тыс в здравоохранении.



Согласно официальным данным, чуть более 466 тыс избирателей — эти представители МСП и самозанятые. Еще 322 тыс — работники бюджетной сферы, и 269 тыс — работники крупных предприятий.

