Импорт куриных яиц в Россию вырос вдвое

В январе 2024 года Россия импортировала 60,7 млн куриных яиц, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из данных Россельхознадзора, предоставленных «РИА Новости».

Основные поставки осуществлялись из Белоруссии (89% от общего объема). Также в страну было ввезено 6,7 млн яиц из Турции и Азербайджана.

Согласно данным Росстата, за неделю, с 16 по 22 января, цены на яйца снизились на 1,4%. Опустилась цена и на мясо кур — на 0,8%.



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Маргарита Головатенко