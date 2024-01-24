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Цены на яйца в России за неделю снизились на 1,4%

21:48, 24.01.2024

Согласно данным Росстата, за неделю, с 16 по 22 января, цены на яйца снизились на 1,4%. Опустилась цена и на мясо кур — на 0,8%.

Это снижение произошло на фоне предыдущих недель, когда цены на яйца держались на высоком уровне.

Также наблюдалось повышение цен на другие продукты, такие как капуста, морковь, бананы и другие.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля
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