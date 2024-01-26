Госкомитет Татарстана по закупкам: благодаря системе госзакупок удалось сэкономить 4,5 млрд рублей

Сегодня в Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета Татарстана по закупкам. На заседании обсудили, как система госзакупок помогает эффективно расходовать бюджетные средства и конкурировать.



Председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров рассказал о ключевых изменениях в системе госзакупок в 2023 году. Например, с октября заявки на участие в закупках и извещения о них стали подавать только в структурированном виде, а с 1 апреля следующего года контракты будут обязаны подписывать в электронном виде. Кроме того, заказчики получили право не устанавливать обеспечение исполнения контракта или гарантийных обязательств. Еще они могут менять условия контрактов, которые заключили до 1 января 2025 года.

За 2023 год в Татарстане опубликовали 34,3 тыс. извещений о закупках на общую сумму 245,7 млрд рублей. Благодаря системе госзакупок удалось сэкономить 4,5 млрд рублей.

Также Госкомитет по закупкам работает над тем, чтобы поставлять качественную пищевую продукцию. Для этого создали региональный реестр недобросовестных поставщиков. В него вносят тех, кто поставляет некачественные товары на территории Татарстана. Этот реестр опубликован на сайте госзакупок. В 2024 году комитет планирует внедрить экспертизу товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных нужд.



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Маргарита Головатенко