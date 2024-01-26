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В Татарстане за неделю подешевели яйца и сахар

19:22, 26.01.2024

В Татарстане за неделю с 15 до 22 января снизились цены на ряд продуктов питания, согласно данным Татарстанстата.

Незначительно подешевели свинина, куры и сосиски, полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания.

Подешевело подсолнечное масло, смеси сухие молочные для детского питания, консервы овощные для детского питания, пшено, печенье, шлифованный рис.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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