В Татарстане за неделю подешевели яйца и сахар
В Татарстане за неделю с 15 до 22 января снизились цены на ряд продуктов питания, согласно данным Татарстанстата.
Незначительно подешевели свинина, куры и сосиски, полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания.
Подешевело подсолнечное масло, смеси сухие молочные для детского питания, консервы овощные для детского питания, пшено, печенье, шлифованный рис.
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