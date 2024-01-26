В Татарстане за неделю подорожали огурцы и капуста
В Татарстане за неделю с 15 по 22 января 2024 года подорожали некоторые продукты, согласно данным Татарстанстата.
Сильнее всего подорожали огурцы и белокочанная капуста. Выросли в цене помидоры, бананы, картофель.
Незначительно подорожали мясо — говядина и баранина, вареная колбаса, мороженая неразделанная рыба, молочная продукция — молоко, масло, творог и сметана.
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