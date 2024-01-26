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В Казани вечером в пятницу 10-балльные пробки

17:20, 26.01.2024 1

В Казани 10-балльные пробки, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Аварии наблюдаются на улицах Пушкина, магистрали 100-летия, просп. Победы, ул. Родины, ул. Академика Арбузова, ул. Декабристов, ул. Беломорской. Движение на этих участках затруднено.

Сложная ситуация наблюдается в центре города. Бордовым отмечены улицы Техническая, Авангардная, Кулагина, Космонавтов, Аграрная, Мамадышский тракт, Арбузова, Ершова, Декабристов, Усманова, Восход, П. Витера, Ленинградская.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:51
    эти пробки, кажется, сутками держатся
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