В Казани вечером в пятницу 10-балльные пробки
В Казани 10-балльные пробки, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Аварии наблюдаются на улицах Пушкина, магистрали 100-летия, просп. Победы, ул. Родины, ул. Академика Арбузова, ул. Декабристов, ул. Беломорской. Движение на этих участках затруднено.
Сложная ситуация наблюдается в центре города. Бордовым отмечены улицы Техническая, Авангардная, Кулагина, Космонавтов, Аграрная, Мамадышский тракт, Арбузова, Ершова, Декабристов, Усманова, Восход, П. Витера, Ленинградская.
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