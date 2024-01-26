Из-за оставленного автомобиля частично парализовано движение казанских троллейбусов
Из-за оставленного автомобиля на улице Фрунзе в Казани приостановлено движение троллейбусов маршрута №1. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
На место вызвали сотрудников ГИБДД. Автомобиль должен увезти эвакуатор.
Накануне по улице Саид-Галеева, 6 не могли проехать троллейбусы маршрута №7. Движение электротранспорта парализовал брошенный автомобиль.
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комментарии
Штраф 50 тысяч, оплата простоя троллейбуса и выплата упущенной выгоды?
Рассадили троллейбуса которые опоздали в больницы, на работу, в театр тоже должны подавать в суд на таких бестолковых водителей.