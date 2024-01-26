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Происшествия

Из-за оставленного автомобиля частично парализовано движение казанских троллейбусов

13:33, 26.01.2024 1

Из-за оставленного автомобиля на улице Фрунзе в Казани приостановлено движение троллейбусов маршрута №1. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На место вызвали сотрудников ГИБДД. Автомобиль должен увезти эвакуатор.

Накануне по улице Саид-Галеева, 6 не могли проехать троллейбусы маршрута №7. Движение электротранспорта парализовал брошенный автомобиль.

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Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:48
    Нужны жёсткие меры к безответственным владельцам авто, действия которых нарушают жизнь многих тысяч горожан.
    Штраф 50 тысяч, оплата простоя троллейбуса и выплата упущенной выгоды?
    Рассадили троллейбуса которые опоздали в больницы, на работу, в театр тоже должны подавать в суд на таких бестолковых водителей.
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