Сергей Шойгу: России в разы удалось нарастить изготовление средств вооружения и боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в стране. Об этом он сообщил на Едином дне приемки военной продукции.

— Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда, — сообщил Шойгу.

По словам главы Минобороны, на многих предприятиях ввели в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В ряде случаев заводы перешли на круглосуточный график работы.

— Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, тем самым повысив готовность к применению по назначению, — подытожил министр.

В прошлом году в сжатые сроки сдали объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Всего построено 2 772 здания и сооружения.

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