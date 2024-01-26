В России планируют ввести налоговый вычет за лечение животных

В России планируют ввести налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, при условии если питомец официально зарегистрирован. Законопроект подготовлен для внесения в Госдуму.

При принятии поправок хозяевам домашних животных, которые зарегистрированы, будут возвращать 13% от стоимости ветеринарных медицинских услуг.

Таким образом в Госдуме хотят стимулировать владельцев официально регистрировать своих питомцев.



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