В Татарстане из-за электрочайника случился пожар — спасатели успели вытащить из дома парализованную женщину
В татарстанском селе Шереметьевка из-за электрочайника случился пожар. Огонь охватил квартиру на втором этаже дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Огнем было охвачено 4 квадратных метра.
Пожар ликвидировали 7 специалистов МЧС и 3 единицы техники. Хозяйка квартиры после безуспешных попыток борьбы с пламенем смогла самостоятельно покинуть помещение и вызвать спасателей.
Из подъезда сотрудникам МЧС России пришлось эвакуировать парализованную 75-летнюю женщину.
Как уточнили в пресс-службе, еще один житель дома смог самостоятельно выйти на улицу.
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