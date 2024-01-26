Утром пятницы пробки в Казани достигли 9 баллов

Утром пятницы, 26 января, пробки в Казани достигли 9 баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В столице Татарстана произошло несколько ДТП. Так, например, практически подряд на ул. Вишневского произошло 4 аварии.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Еще два ДТП — на ул. Даурской. Несколько аварий произошло в центре — например, на ул. Лево-Булачной в среднем ряду. О ДТП также сообщается на ул. Декабристов, Копылова, Фатыха Амирхана и на Горьковском шоссе.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Многокилометровые пробки растянулись на подъездах в Казань, в частности, на Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах, ул. Центральной, Олимпийской и Кул Гали.

Сильные пробки наблюдаются также на пр. Универсиады, Вознесенском тракте, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Аделя Кутуя, Николая Ершова и Вишневского. В центре города сильнее всего движение затруднено на ул. Габдуллы Тукая и Нурсултана Назарбаева.

Тяжелая дорожная ситуация и в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Пробки тянутся практически от въездов в город.



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Илина Хакимова