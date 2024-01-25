Елабужанин предстанет перед судом за применение насилия против полицейских

В Елабужском районе Татарстана перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.



По данным следствия, инцидент произошел вечером 30 октября 2023 года. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Они доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования.

Вскоре после этого в медучреждение прибыл 29-летний обвиняемый. Он вывел знакомого водителя из кабинета нарколога и попытался помочь ему скрыться. Мужчина закрыл двери наркологического отделения перед полицейскими, препятствуя их действиям.

На требования сотрудников правоохранительных органов прекратить противоправные действия обвиняемый ответил применением насилия в отношении одного из инспекторов. После этого он скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание за его действия.

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Маргарита Головатенко