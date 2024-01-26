Самой высокооплачиваемой вакансией в Татарстане стал руководитель проекта в инжиниринговой компании

Наибольший доход — до 550 тысяч рублей — в Татарстане предлагают руководителю проекта в инжиниринговой компании. Такие данные в ходе исследования получили аналитики сервиса «Работа.ру».

В казанскую компанию требуется технический специалист с опытом работы в сфере энергоснабжения, электротехнической и светодиодной продукции, а также хорошо знакомый с процессом продаж. Ему предстоит заниматься развитием клиентской базы, привлечением новых клиентов, выполнением плана продаж и показателей KPI, а также сопровождением и закрытием сделок, контролем отгрузок, заключением договоров. Работодатель предоставит корпоративный автомобиль.

От 200 тысяч рублей готовы выплачивать автоэлектрику-диагносту в Набережных Челнах. От кандидата ждут опыта работы на аналогичной должности не менее 1 года, знания конструктивных особенностей разных автомобилей, а также умения читать электросхемы и пользоваться диагностическим оборудованием. В его обязанности будет входить проведение компьютерной диагностики легковых автомобилей и работ по ремонту электросхемы, поиск и устранение неисправностей электрооборудования.

В столице Татарстана на зарплату от 160 000—165 000 рублей может рассчитывать оператор-наладчик станков с ЧПУ. В число требований к соискателю входят умение работать со стойкой «Фанук», опыт работы не менее 3 лет, квалификация от четвертого разряда, умение выполнять наладку инструмента и обработку деталей. Вакансия предполагает вахтовый метод работы 60/30.

Водитель-испытатель в Набережных Челнах может получать ежемесячно до 130 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь опыт работы водителем и водительское удостоверение категории C. Его задачи включают в себя доводку и испытание автомобилей КАМАЗ, приемку, комплектование и сдачу автомобиля, обкатку тормозных и обкаточных стендов, регулировку света фар, тестирование электронной системы BOSH, заезд на покраску.

Сборщик-клепальщик в крупной авиационной компании может рассчитывать на зарплату от 128 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста с опытом работы не менее трех лет и квалификацией не ниже четвертого разряда. Сотрудник будет заниматься сборкой и клепкой агрегатов в приспособлениях, устанавливать и подгонять тонкие листы обшивок со подштамповкой каркасов и обшивкой. Вакансия предполагает вахтовый метод работы.

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Галия Гарифуллина