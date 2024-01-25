На предприятии в Лениногорске погибла 54-летняя комплектовщица

В Лениногорске в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП» по улице Чуйкова погибла 54-летняя комплектовщица. Инцидент произошел в четверг, 25 января, в 09.50, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По данным надзорного ведомства, несчастный случай произошел при производстве погрузочно-разгрузочных работ с использованием башенного крана — в какой-то момент несколько металлических труб сорвалось со строп и придавило женщину. Сотрудницу предприятия вытащили из-под завала, однако она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На территорию предприятия выехал лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Сейчас организована проверка соблюдения требований охраны труда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК России).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».