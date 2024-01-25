Объем просроченной задолженности в Татарстане по жилищным кредитам составил 1,3 млрд рублей
Объем просроченной задолженности в Татарстане по жилищным кредитам составил 1,3 млрд. Это второе место в Приволжском федеральном округе, изучило «Реальное время» данные Центробанка России.
Рейтинг возглавила Башкирия с незначительным отрывом — 1,39 млрд. На третьем месте находится Самарская область (1,22 миллиарда).
Общая сумма «просрочки» по ПФО — 8,75 млрд рублей. Это второй показатель в стране. Первое место занимает Центральный федеральный округ, там сумма просроченной задолженности превысила 23,46 млрд рублей.
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