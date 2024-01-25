Госкомитет Татарстана по тарифам проконтролирует исполнение инвестпрограмм поставщиков коммунальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С этого года исполнение инвестиционных программ поставщиков коммунальных услуг в Татарстане будет находиться на постоянном контроле Госкомитета Татарстана по тарифам. Первое заседание штаба по мониторингу хода инвестпрограмм регулируемых организаций пройдет 8 февраля, сообщил глава ГК республики по тарифам Александр Груничев.

По его словам, в этом году инвестпрограммы регулируемый организаций жилищно-коммунального комплекса утверждены в сумме 31 млрд рублей (в сферах тепло и водоснабжения, водоотведения) и теперь расходование средств будет пристально отслеживаться. При этом штаб будет оценивать не только финансовые показатели исполнения программы, но и физические индексы выполнения строительных работ, время устранения аварий. Груничев обратился к премьер-министру с предложением выделить средства инвестпрограмм на отдельных счетах.

Одновременно с этим прекращает работу штаб по ТКО, созданный с началом мусорной реформы. Последнее заседание пройдет 31 января, добавил Александр Груничев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В работе коллегии Госкомитета РТ по тарифам принимает участие премьер-министр Алексей Песошин, замруководителя ФАС России Королев, глава УФАС по РТ Айрат Шафигуллин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Луиза Игнатьева