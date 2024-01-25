В Новотроицке из-под завалов спасли шестерых человек

В Новотроицке из-под завалов после взрыва на насосно-фекальной станции №2 на улице Фрунзе спасли 6 человек. Как сообщили в МЧС России по Оренбургской области, всех спасенных передали в руки медиков.

Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники.

По данным правительства, в результате инцидента погибли два человека.

Инцидент произошел сегодня утром. Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

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