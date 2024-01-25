«ЖКУ Московского района» Казани ликвидируют

В Казани ликвидируют МУП «Жилищно-коммунальное управление Московского района». Такое решение приняли в мэрии города.

Комитет земельных и имущественных отношений казанского исполкома должен принять решение о ликвидации в двухнедельный срок. Для этого создали комиссию, в которую вошли 5 человек.

Членам комиссии нужно своевременно оповестить налоговиков, погасить кредиторскую задолженность предприятия и принять меры по соблюдению прав работников ликвидируемого предприятия согласно действующему законодательству.

«ЖКУ Московского района» Казани находится по улице Груздева, 5. Его необходимо ликвидировать до 30 сентября.

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