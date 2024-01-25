В Алма-Ате ночью произошли еще два землетрясения

Ночью, 25 января, в Алма-Ате произошли два землетрясения. Их эпицентр снова находился на территории Китая. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области Казахстана.

Магнитуда землетрясений составила 5,1 и 5,9.



В Алма-Ате в обоих случаях зафиксировали подземные толчки силой 2 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Эпицентр землетрясения расположен в 258 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник в Китае в уезде Уши на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сильные подземные толчки также ощутили во многих регионах Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова