В Китае рядом с границей с Киргизией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7,1

В ночь с понедельника на вторник в Китае в уезде Уши на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сильные подземные толчки также ощутили во многих регионах Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, очаг землетрясения оказался на глубине 22 км. После землетрясения последовала серия толчков магнитудой до 5,3.



В китайском агентстве Xinhua сообщили, разрушено не менее 18 домов. Пропавшими без вести остаются 47 человек. Президент Китая Си Цзиньпин потребовал организовать операцию по поиску и спасению людей.

В МЧС Казахстана сообщили, что зафиксировали землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая магнитудой около 5. Позже было зафиксировано еще 2 землетрясения.

Позже в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС республики сообщили о более чем 10 афтершоках. В управлении здравоохранения Алма-Аты сообщили, что как минимум 44 человека обратились за медицинской помощью. В МВД республики заявили, что обстановка в Алма-Ате остается спокойной и контролируемой.

В Киргизии эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, магнитуда составила 6,7 балла. Подземные толчки ощущались также и в Ташкенте. Их магнитуда не превышала 3-4 баллов.

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Илина Хакимова