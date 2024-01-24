«Нефтехимик» уступил «Торпедо» в домашнем матче
«Нефтехимик» проиграл в домашнем матче «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:3.
У хозяев отличился Никита Сетдиков, оформивший дубль. Ему ассистировал Андрей Белозеров.
В составе гостей забили Андрей Белевич и Никита Шавин. Финальную шайбу в овертайме забил Игорь Ларионов.
«Нефтехимиик» с 56 баллами после 56 игр находится на 8-й строчке «Востока».
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