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«Нефтехимик» уступил «Торпедо» в домашнем матче

22:02, 24.01.2024

«Нефтехимик» проиграл в домашнем матче «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:3.

У хозяев отличился Никита Сетдиков, оформивший дубль. Ему ассистировал Андрей Белозеров.

В составе гостей забили Андрей Белевич и Никита Шавин. Финальную шайбу в овертайме забил Игорь Ларионов.

«Нефтехимиик» с 56 баллами после 56 игр находится на 8-й строчке «Востока».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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