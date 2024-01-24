Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по атаке Киева на российский самолет Ил-76, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.



— Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Не хотелось бы, чтобы повторилась история 2022 года, когда после инсценировки в Буче… британское председательство трое суток отказывалось созывать такое заседание, — приводит его слова ТАСС.

Глава российского МИД назвал такую атаку «очередным фактом использования киевским режимом террористических методов».

UPD: Франция отклонила запрос России о проведении 24 января заседания Совбеза ООН по сбитому Ил-76, сообщили в постпредстве РФ.

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Маргарита Головатенко