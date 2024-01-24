Более половины предпринимателей в России оптимистично оценивают ситуацию в экономике
Более половины (57,8%) предпринимателей России оценивают ситуацию в экономике как удовлетворительную или хорошую, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник раиса Татарстана Фарид Абдулганиев.
По мнению представителей бизнеса, основные проблемы отрасли следующие:
- дефицит кадров (47%);
- рост издержек (40,4%);
- снижение спроса (35,5%);
- скачки курса рубля (35,2%);
- логистика (23%).
Опрос руководителей и владельцев 5,7 тыс. компаний из 85 субъектов России проводили в ноябре 2023 года.
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