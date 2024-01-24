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Более половины предпринимателей в России оптимистично оценивают ситуацию в экономике

19:57, 24.01.2024

Более половины (57,8%) предпринимателей России оценивают ситуацию в экономике как удовлетворительную или хорошую, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник раиса Татарстана Фарид Абдулганиев.

По мнению представителей бизнеса, основные проблемы отрасли следующие:

  • дефицит кадров (47%);
  • рост издержек (40,4%);
  • снижение спроса (35,5%);
  • скачки курса рубля (35,2%);
  • логистика (23%).

Опрос руководителей и владельцев 5,7 тыс. компаний из 85 субъектов России проводили в ноябре 2023 года.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан
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