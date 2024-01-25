В ГИБДД напомнили о необходимости перерегистрации машины после смерти собственника

В Госавтоинспекции Казани напомнили горожанам, что регистрация транспортного средства становится недействительной после смерти его собственника. Использовать транспортное средство можно будет только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении ГИБДД на нового собственника.

— С момента смерти автовладельца до перерегистрации транспортного средства обязанности по уплате административных штрафов несет лицо по закону, который признается прямым. Прежде чем начать пользоваться автомобилем, необходимо его переоформить. В этом случае потребуется визит к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 115.3 ГК РФ), — рассказали в Госавтоинспекции.

Регистрационные данные нужно изменить в течении 10 суток после получения свидетельства о праве на наследство.

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Галия Гарифуллина