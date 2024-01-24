Около 50% казанских студентов признались, что им сложно найти работу

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Половина (51%) казанских студентов признались, что им сложно найти работу. Чаще всего им мешает нехватка опыта, необходимость посещать пары в вузе и отсутствие знаний. Это следует из данных опроса «Зарплаты.ру» и аналитического Центра «Консоль.Про» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Еще 22% студентов не могут оценить ситуацию на рынке труда. Тем не менее 27% опрошенных считают, что молодым специалистам открыты все дороги.

Каждый третий респондент (41%) назвал ключевым фактором отказа в работе отсутствие опыта. Еще 34% жалуются на слишком маленькие зарплаты (около 28% зарабатывают от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, 27% — от 20 до 40 тыс. рублей, 16% — до 10 тыс. рублей и столько же — от 40 до 60 тыс. рублей).

Большинство казанских студентов (72%) отмечают, что не готовы работать за 10—20 тысяч рублей, лишь 12% согласны на любую зарплату.

В топ-3 причин отказа работодателей, по мнению казанских студентов, также входит и учебный график. Так, 19% респондентов признались, что им отказывают из-за формы обучения. Около 59% опрошенных заявили, что не хотят оформляться в штат. Не трудоустроены среди них 24%. Интересно, что на текущем месте почти половина студентов планирует работать до момента, пока не найдут более подходящий вариант, а 35% — до окончания вуза.



Ради получения вакансии мечты казанские студенты готовы на переезд (36%), неудобный график (26%) и сверхурочные задачи (17%). Однако 13% признались, что не готовы жертвовать ничем.



В первый месяц 2024 года в рейтинг самых популярных направлений у студентов вошли информационные технологии (16%), банковский сектор (14%), маркетинг и реклама (по 12%), а также госслужба (11%).

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Илина Хакимова