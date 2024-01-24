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В Казани приостановили движение троллейбусов №7 и 13

14:00, 24.01.2024 1

В Казани временно остановлено движение троллейбусных маршрутов №7 и 13. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Там обратили внимание, что движение приостановили из-за брошенных автомобилей на ул. Халитова.

Как уточняется, информацию об этом уже передали сотрудникам ГИБДД.

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Илина Хакимова
ОбществоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:28
    Эвакуировать надо эти автомобили.
    За счёт их глупых или страдающих манией величия владельцев.
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