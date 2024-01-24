В Казани приостановили движение троллейбусов №7 и 13
В Казани временно остановлено движение троллейбусных маршрутов №7 и 13. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Там обратили внимание, что движение приостановили из-за брошенных автомобилей на ул. Халитова.
Как уточняется, информацию об этом уже передали сотрудникам ГИБДД.
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За счёт их глупых или страдающих манией величия владельцев.