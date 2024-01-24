В «Автодоре» рассказали о погодных условиях на дорогах в ближайшие сутки

В четверг утром на всей сети автодорог — М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД — прогнозируется мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Кроме того, на М-4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае в ближайшие сутки будет мокрый снег, переходящий в дождь, при околонулевой температуре.

— Будьте внимательны на дорогах! Не спешите, соблюдайте дистанцию. Избегайте резких маневров и следите за сообщениями на информационных табло, — заявили в организации.

В начале этой недели дорожные службы Татарстана успешно завершили расчистку основных трасс республики. Помощь водителям оказывали спасатели МЧС России.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».